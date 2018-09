Arsenal derrota Everton por 2 a 0 e encosta nos líderes do Campeonato Inglês

Com dois gols em três minutos, o Arsenal derrotou o Everton e assumiu a sexta colocação no Campeonato Inglês. Lacazette, aos 11 minutos do segundo tempo, e Aubameyang, aos 14, fizeram os gols do time londrino, que somou a quarta vitória seguida.

O gol de Lacazette foi muito bonito, com o atacante batendo de pé direito em curva no ângulo superior esquerdo do goleiro. Já o segundo foi feito por Aubameyang em posição

de impedimento.

O triunfo completa uma semana muito boa para o Arsenal, que venceu também o Newcastle na rodada anterior do Inglês e o Vorskla, da Ucrânia, pela Liga Europa.

O Arsenal soma 12 pontos, a mesma pontuação do Tottenham (perde no saldo de gols - 5 a 3), quinto colocado, e está a um ponto do Watford, quarto classificado.

A situação do Everton é totalmente diferente. Há quatro jogos sem vitória - dois empates e duas derrotas -, a equipe de Liverpool soma seis pontos na 12ª posição.

Na próxima rodada, domingo que vem, o Arsenal recebe o Watford, no Emirates Stadium, enquanto o Everton terá em seu estádio a presença do Fulham.