Arsenal decepciona fora de casa e perde para o Stoke City no Campeonato Inglês

O Arsenal decepcionou neste sábado e perdeu para o Stoke City por 1 a 0, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Depois de sofrer um gol logo no primeiro minuto do segundo tempo, a equipe londrina ainda buscou a pressão, mas pouco criou e conheceu sua primeira derrota na competição.

As duas equipes, assim, estão agora empatadas com três pontos. O Arsenal vencera sua estreia contra o Leicester, por 4 a 3, em jogo emocionante onde marcou os dois últimos gols nos minutos finais, enquanto o Stoke City havia sido derrotado pelo Everton.

Apesar da boa - e sofrida - vitória na estreia, o Arsenal entrou em campo neste sábado com certa apatia e, assim como o Stoke City, pouco criou no primeiro tempo. Nas únicas duas chegadas do visitante, em chutes de primeira de Welbeck e Ramsey, o goleiro Butland fez boas defesas.

E sua atuação foi coroada no início do segundo tempo: Berahino puxou contra-ataque e tocou para Jesé Rodríguez, ex-jogador do Real Madrid e que fazia sua estreia após ser emprestado pelo Paris Saint-Germain, bater na saída de Cech e abrir o placar para o Stoke City.

O Arsenal até buscou pressionar após sofrer o gol. Terminou, por exemplo, com mais de 60% de posse de bola e 15 finalizações. Lacazette também chegou a marcar, mas a arbitragem marcou impedimento. Assim, parando na atuação de Butland, que fez outras duas boas defesas, a equipe visitante perdeu a primeira no Campeonato Inglês.

O time londrino vai buscar a reabilitação no próximo domingo, quando vai visitar o Liverpool. No mesmo dia, o Stoke enfrentará o West Bromwich Albion, fora de casa.

