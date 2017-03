Arrependido, Mourinho lamenta tratamento que deu a Schweinsteiger no United

O técnico José Mourinho admitiu nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que de certa forma maltratou Bastian Schweinsteiger durante parte da fracassada passagem do astro alemão pelo Manchester United. O treinador falou sobre o assunto ao comentar a saída do meio-campista de 32 anos para o Chicago Fire, dos Estados Unidos, clube no qual ele foi apresentado oficialmente como reforço nesta semana.

"Bastian está na categoria de jogadores que eu lamento por algo que fiz a alguém", reconheceu Mourinho, se referindo ao fato de que se arrependeu do fato de ter permitido que o campeão mundial pela Alemanha na Copa de 2014 e antes consagrado jogador com a camisa do Bayern de Munique ficasse encostado no clube inglês.

Sem espaço com Mourinho, Schweinsteiger só defendeu o United em quatro partidas nesta temporada europeia, sendo nenhuma delas pelo Campeonato Inglês. Antes disso, treinou em separado do elenco da equipe e foi relegado ao time B do clube na primeira parte desta temporada, antes de ser reintegrado de volta ao elenco em novembro passado.

Ao ser questionado nesta sexta se sentia arrependimento pela situação que acabou proporcionando ao astro, Mourinho admitiu: "Sim, sinto. Deixaria que ficasse no plantel (se pudesse voltar no tempo). Naquela altura, caso se recordem, havia muito jogadores e alguns deles estavam numa situação de dúvida, como Morgan Schndeiderlin, Memphis Depay, Andreas Pereira, Tyler Blackett e James Wilson. Um plantel enorme. Mas depois de o conhecer a nível profissional e pessoal, a forma como se comportou, respeitando sempre as minhas decisões, faz-me sentir arrependimento e não tenho qualquer problema em admitir isso. E ele sabe disso, pois eu lhe disse".

Até pelo tratamento que deu a Schweinsteiger, o treinador português reconheceu que não tinha como pedir ao jogador que recusasse a proposta do Chicago Fire. "Eu quero falar sobre ele como um ser humano e a última coisa que eu falei para ele antes de ele sair foi: 'Eu não fui certo com você uma vez, eu tenho de ser certo com você agora'. Então, quando ele estava me pendido para deixá-lo sair, eu tive de dizer 'sim, você poder sair', porque eu fiz isso (errei) uma vez, e não posso fazer isso duas vezes. Então eu lamento pelo primeiro período com ele. Ele sabe disso", afirmou.

Antes de ser contratado pelo United em uma transação milionária, Schweinsteiger passou 17 anos no Bayern, pelo qual ganhou mais de uma dúzia de troféus, entre eles a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes da Fifa. Taças que vieram pouco antes de o atleta ser um dos principais líderes da Alemanha na campanha do título da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Aposentado da seleção alemã, o meio-campista assinou um contrato de um ano com o Chicago Fire e, ao comentar a saída do atleta, Mourinho disse nesta sexta que o United "perdeu um bom sujeito, um grande profissional e uma boa influência nos treinos".

O português falou sobre o astro alemão um dia antes de o Manchester United enfrentar o West Bromwich, em casa, neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Para o duelo, o treinador não poderá contar com cinco jogadores: Zlatan Ibrahimovic e Ander Herrera, suspensos, Paul Pogba, Phil Jones e Chris Smalling, lesionados, sendo que o treinador adiantou que estes dois últimos jogadores ficarão longo tempo afastado depois de terem se lesionado enquanto defendiam a seleção inglesa nas últimas semanas.

Na quinta posição do Inglês, com 52 pontos, o United precisa vencer para se aproximar da briga por uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada. O seu posto atual lhe garantiria apenas um lugar na Liga Europa.

Veja Também

Comentários