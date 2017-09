Arrascaeta e Rafael Marques deverão ser novidades no Cruzeiro contra Atlético-GO

O meia uruguaio Arrascaeta, recuperado de uma lesão por estresse na perna esquerda, deverá retornar ao Cruzeiro na partida deste domingo, às 16 horas, contra o Atlético Goianiense, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O uruguaio acredita que tem condições de atuar os 90 minutos e considera a atuação importante para pegar ritmo de jogo. Ele garante que o time celeste está focado em avançar no Brasileirão, apesar da expectativa pela decisão da Copa do Brasil diante do Flamengo, na semana que vem, em Belo Horizonte.

"Obviamente, todo mundo sabe que é o jogo do ano e todos estão se preparando para isso. Mas o nosso objetivo é ir jogo a jogo, antes temos o (Atlético) Goianiense. Então, temos que nos preparar para esse jogo, que vai ser muito difícil", disse o uruguaio.

Apesar de estar fora da partida contra os goianienses por suspensão, o zagueiro Léo, integrante da terceira melhor defesa do Brasileirão (com 21 gols sofridos), também aponta a importância de conter a ansiedade pela final da Copa do Brasil.

"Semana importante, de bons treinamentos, bons trabalhos. Todo o grupo está focado no dia a dia. A gente pensa no dia a dia, nos treinos, no jogo do fim de semana, para que a gente possa fazer uma boa partida e buscar a vitória. Depois vamos pensar no Flamengo, na final. O pensamento é no dia a dia, em busca dos nossos objetivos. Agora o nosso objetivo é o Atlético", frisou Léo.

O time cruzeirense treinou nesta quarta-feira na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Na atividade, o técnico Mano Menezes indicou que deverá utilizar poucos titulares. Além de Arrascaeta, o argentino Lucas Romero também poderá iniciar a partida. No ataque, a novidade será Rafael Marques, que fará dupla com Rafael Sóbis.

Provavelmente, o Cruzeiro - sexto colocado com 37 pontos - enfrentará o time rubro-negro goianiense com: Rafael; John Lennon, Arthur, Digão e Bryan; Nonoca, Lucas Romero, Arrascaeta e Rafinha; Rafael Sóbis e Rafael Marques.

