Arrasador, Bayern faz 8 a 0 no Hamburgo e volta a vencer pelo Alemão

O Bayern de Munique aniquilou sem qualquer piedade o Hamburgo neste sábado. Se encarava dúvidas da torcida por conta das últimas atuações no Campeonato Alemão, espantou qualquer questionamento com uma atuação perfeita e arrasadora em casa, que rendeu a incrível goleada por 8 a 0 sobre o tradicional rival, pela 22.ª rodada da competição.

O resultado levou os bávaros a 53 pontos, cinco à frente do RB Leipzig, que manteve sua perseguição ao líder ao também vencer neste sábado. Na quarta-feira, o Bayern faz novo clássico, desta vez com o Schalke 04, novamente em casa, pelo Alemão. Já o Hamburgo voltou à zona de rebaixamento do campeonato, com 20 pontos, e tentará a recuperação também na quarta, quando recebe o Borussia Mönchengladbach.

Apesar da liderança, o técnico Carlo Ancelotti viu seu trabalho colocado em dúvida por conta de algumas atuações recentes no Alemão, como nos empates diante de Schalke e Hertha Berlin, pela última rodada. Neste sábado, contudo, a equipe lembrou seus melhores dias e não deu chances para o adversário. Só Lewandowski marcou três vezes.

A goleada, no entanto, foi iniciada por Vidal, que aproveitou sobra na meia-lua e bateu firme aos 16 minutos. Somente sete minutos depois, Lewandowski, de pênalti, deu início a seu show particular. Ele mesmo marcaria o terceiro, ainda no primeiro tempo, após rebote do goleiro Adler.

O atacante polonês estava impossível e também marcou o quarto do Bayern, aos oito minutos do segundo tempo. Robben tentou o toque de calcanhar para Douglas Costa, mas foi Lewandowski quem chegou batendo para a rede. Dois minutos depois, Thomas Müller recebeu sozinho de frente para o goleiro e rolou no meio para Alaba deixar sua marca.

Aos 19, Coman recebeu longo lançamento, dominou e bateu na saída do goleiro. O mesmo meia voltou a marcar somente três minutos depois, finalizando firme após sobra na entrada da área. Faltava o gol de Robben, que saiu aos 41, quando ele recebeu pela direita, pedalou, cortou para o meio e tocou cruzado.

LEIPZIG VENCE - A alegria do Bayern só não foi maior porque o RB Leipzig fez sua parte e manteve a perseguição ao líder, chegando aos 48 pontos. Também neste sábado, a equipe recebeu o Colônia e derrotou o sétimo colocado na tabela por 3 a 1, com Forsberg, Maroh, contra, e Werner. Osako deixou sua marca para os visitantes, que têm 33 pontos.

A terceira colocação na tabela é do Borussia Dortmund, que também fez bonito neste sábado. Mesmo atuando fora de casa, a equipe derrotou o Freiburg sem dificuldade, por 3 a 0, com atuação inspirada de Aubameyang, autor de dois gols. O resultado levou o Dortmund a 40 pontos, enquanto o Freiburg ficou com 30, em nono.

Ainda neste sábado pelo Campeonato Alemão, o lanterna Darmstadt acumulou mais uma derrota ao cair por 2 a 1 para o 11.º colocado Augsburg. Já o Mainz visitou o Bayer Leverkusen e conseguiu uma vitória por 2 a 0, que o deixa na décima posição. O Leverkusen é o oitavo.

