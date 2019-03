Arrasado por 7 a 0 pelo City na Liga dos Campeões, Schalke demite seu treinador

A histórica goleada por 7 a 0 diante do Manchester City foi a gota d'água para Domenico Tedesco no comando do Schalke 04. Nesta quinta-feira, o clube alemão anunciou a demissão do treinador, somente dois dias após a partida na Inglaterra que decretou sua eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Esta decisão não foi fácil, porque Tedesco é um grande valor do Schalke. Na temporada passada, foi capaz de liderar um desenvolvimento muito positivo, que chegou ao auge ao terminar na vice-liderança do Campeonato Alemão. No entanto, não podemos ignorar que a colocação nesta temporada é negativa", considerou o diretor esportivo do clube, Jochen Schneider.

Em sua primeira temporada no Schalke, Tedesco levou o time ao vice-campeonato do último Campeonato Alemão. Em 2018/2019, apesar de gui56á-lo à fase final da Liga dos Campeões, o treinador vinha realizando péssima campanha na competição nacional e deixa o clube a quatro pontos da zona de rebaixamento, a nove rodadas para o fim.

Vindo de cinco derrotas seguidas na temporada, e sete partidas sem vencer, o Schalke é o 14.º colocado do Alemão, com 23 pontos em 25 partidas. Trata-se da pior campanha da equipe na competição desde 1982/1983, quando foi rebaixada.

Sem Tedesco, o Schalke apostou em um velho conhecido. Huub Stevens assume o posto interinamente e viverá sua terceira passagem no comando do Schalke. Eleito o "técnico do século" do clube pelos torcedores, ele liderou a equipe nos títulos da Copa da Uefa, em 1997, e da Copa da Alemanha, em 2001 e 2002. Agora, será assistido pelo ex-jogador Mike Büskens.