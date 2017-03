Arouca é submetido a cirurgia e Palmeiras inscreve Hyoran no Paulista

O Palmeiras realizou neste sábado uma nova alteração em sua lista de jogadores inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. O meia Hyoran, contratado no início da temporada junto à Chapecoense, entrou na vaga do volante Arouca, que foi cortado por causa de uma cirurgia realizada na última sexta-feira.

O problema de Arouca é no tornozelo. O jogador já havia sentido o local durante a pré-temporada e chegou a ser submetido a uma pequena cirurgia para retirar um corpo livre no local. Ele se recuperou e voltou a trabalhar com o grupo, mas sentiu dores novamente e, por isso, foi encaminhado pelo departamento médico a novo procedimento cirúrgico.

Melhor para Hyoran, que finalmente terá a chance de buscar seu espaço no Palmeiras. Contratado ao fim da última temporada, o jogador de 23 anos foi submetido a um processo de fortalecimento ao longo dos últimos meses, similar ao realizado com seu companheiro Vitinho.

"Estou muito satisfeito com o trabalho realizado por todos dos departamentos médico e físico do Palmeiras. Ganhei cinco quilos, ganhei massa muscular e me sinto muito mais preparado e apto para ajudar meus companheiros em campo", declarou o jogador.

Fora da lista de inscritos do Paulista e da Libertadores no início do ano, Hyoran terá suas primeiras oportunidades oficiais no Palmeiras. Em relação a Arouca, o clube não divulgou o tempo previsto de afastamento.

Veja Também

Comentários