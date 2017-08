Ariel Cabral passará por cirurgia no tornozelo e desfalca Cruzeiro por 3 meses

O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira que o volante Ariel Cabral ficará afastado dos gramados pelos próximos três meses. O argentino sofreu uma lesão no tornozelo em confronto diante do Vitória, no fim do mês passado, precisará passar por cirurgia e, por isso, deverá permanecer longe de ação por cerca de 90 dias.

De acordo com comunicado divulgado pelo time mineiro, Ariel "sofreu um trauma torcional do tornozelo esquerdo na partida contra o Vitória, no dia 30 de julho, válida pelo Campeonato Brasileiro". De lá para cá, o argentino está afastado dos gramados e vem sendo substituído por Nonoca, Hudson ou Lucas Silva.

Havia a esperança de que Ariel pudesse se recuperar sem tratamento cirúrgico, mas diante dos resultados ruins dos testes realizados nos últimos dias, o Cruzeiro descartou a possibilidade. Por isso, quase 20 dias depois da lesão, o volante será operado nesta sexta-feira pelo doutor Fernando Lopes, diretor do departamento médico do clube.

Se o prazo de 90 dias afastado for confirmado, Ariel voltará para a reta final da temporada cruzeirense, nas últimas três rodadas do Brasileirão. A possibilidade de o afastamento ser ampliado, no entanto, pode fazer com que o jogador só retorne aos gramados em 2018.

