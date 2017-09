Argentino Andrés Ríos festeja volta do Vasco a São Januário no Brasileirão

O atacante Andrés Ríos, do Vasco, comemorou a volta do time ao estádio de São Januário na partida contra o Grêmio, no próximo dia 9 (sábado), às 18 horas, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca conseguiu na Justiça um efeito suspensivo que cassa uma decisão do Ministério Público de manter o estádio vascaíno proibido de receber jogos do time devido ao tumulto ocorrido no clássico contra o Flamengo, disputado no 8 de julho passado.

O argentino - contratado recentemente junto ao Defensia y Justicia - ressaltou a importância de atuar em sua própria casa para a equipe e disse que os jogadores sentirão o carinho do torcedor vascaíno, mesmo que a partida ainda seja realizada com os portões fechados.

"É muito melhor jogar em casa, local onde convivemos. Nos sentimos seguros e felizes de poder atuar em São Januário. Ainda não teremos a torcida mas sabemos que, mesmo de longe, eles estarão perto da gente. Estou bastante ansioso para ter esse contato com os vascaínos em São Januário. Não vejo a hora de poder acompanhar as festas que a torcida faz aqui na nossa casa", enfatizou o jogador.

A decisão judicial obtida pela diretoria do Vasco também será aplicada na partida que o time fará no próximo dia 30, às 16 horas, contra a Chapecoense, pela 26.ª rodada do Nacional. Mas a entrada de público também será proibida, de acordo com punição estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A comissão técnica do clube cruzmaltino, chefiada pelo treinador Zé Ricardo, tem aproveitado o período de duas semanas de parada no calendário brasileiro para intensificar os treinos e confirmar a recuperação da equipe - que venceu o clássico carioca contra o Fluminense (1 a 0) na rodada passada - no Brasileirão. Hoje, o Vasco ocupa a 12.ª posição da competição, com 28 pontos.

"Os treinos estão sendo intensos. Esse novo ritmo é muito bom para todo o grupo. Estamos trabalhando juntos, com bastante vontade. É algo novo que tem sido muito bem recebido por todos da equipe", finalizou Andrés Ríos.

