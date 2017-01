Argentina mantém ponta do ranking da Fifa na 1ª atualização do ano e Brasil é 2º

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a atualização mensal do seu ranking de seleções e, com pouquíssimos jogos tendo sido realizados desde a divulgação anterior da lista, não apresentou qualquer alteração entre os 34 primeiros colocados. Assim, a Argentina, que fechou 2016 como a melhor seleção do mundo, continua em primeiro lugar com 1.634 pontos.

Em ascensão desde a chegada de Tite, com seis vitórias consecutivas nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira permanece na segunda colocação, com 1.544 pontos. E a campeã mundial Alemanha continua em terceiro lugar, com 1.433 pontos.

O Chile é o quarto colocado, seguido por Bélgica e a Colômbia, a sexta colocada, que será adversária do Brasil em amistoso marcado para 25 de janeiro, no Engenhão, com sua renda sendo revertida para os familiares das vítimas da tragédia aérea da Chapecoense. Mas como o compromisso não está agendado para uma das datas reservadas pela Fifa para compromissos internacionais, o Brasil só contará com jogadores que atuam no futebol nacional.

E sem alterações, o Top 10 do ranking da Fifa é completado em ordem pela França, a sétima colocada, Portugal, em oitavo lugar, o Uruguai, em nono, e Portugal na décima posição.

A primeira alteração foi provocada pelo Egito, que subiu do 36º para o 35º lugar, ultrapassando a Tunísia, a quem derrotou por 1 a 0 em amistoso realizado no dia 8. Com a estabilidade reinando, os destaques foram as entradas de Arábia Saudita (48º lugar) e Nigéria (50º) no Top 50, grupo deixado por Albânia (51º) e Burkina Fasso (53º).

A próxima atualização do ranking da Fifa está agendado para 9 de fevereiro.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1º - Argentina - 1.634 pontos

2º - Brasil - 1.544

3º - Alemanha - 1.433

4º - Chile - 1.404

5º - Bélgica - 1.368

6º - Colômbia - 1.345

7º - França - 1.305

8º - Portugal - 1.229

9º - Uruguai - 1.187

10º - Espanha - 1.166

11º - Suíça - 1.129

12º - País de Gales - 1.121

13º - Inglaterra - 1.114

14º - Croácia - 1.103

15º - Polônia - 1.087

16º - Itália - 1.083

17º - Costa Rica - 1.041

18º - México - 1.012

19º - Peru - 965

20º - Equador - 890

