Argel Fucks é demitido do comando do Vitória após eliminação diante do Bahia

O técnico Argel Fucks foi demitido do Vitória nesta segunda-feira, dia seguinte à derrota por 2 a 0 no clássico contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, que causou a eliminação nas semifinais da Copa do Nordeste e terminou em briga generalizada.

O clube rubro-negro não se pronunciou oficialmente sobre a saída do treinador. Argel Fucks, no entanto, divulgou uma carta confirmando a saída. Ele aproveitou para agradecer jogadores, comissão técnica e a diretoria pelos sete meses que esteve no cargo.

Ainda fez questão de informar os números positivos à frente da equipe. Lembrou que pegou o clube na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro em 2016 e conseguiu evitar a queda para a Série B. Também publicou que, com ele no comando, o Vitória fez uma campanha com 79,7% de aproveitamento e venceu dois dos três Ba-Vis disputados.

A saída de Argel Fucks acontece em meio à sequência de clássicos entre Vitória e Bahia. Depois de decidirem a vaga para a final da Copa do Nordeste, os arquirrivais duelarão agora pelo título do Campeonato Baiano.

A primeira partida da decisão acontecerá nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, e o Vitória deve ser comandado pelo interino Wesley Carvalho. O jogo de volta está marcado para domingo, no estádio do Barradão, em Salvador.

Veja Também

Comentários