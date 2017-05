Árbitro sofre fratura e fica fora de sorteio para apitar finalíssima do Paulistão

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que poderia ser sorteado para a finalíssima do Campeonato Paulista, sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo nesta terça-feira durante a partida entre Água Santa e Bragantino, válida pelas semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista. Sem o nome de Oliveira no sorteio, a Federação Paulista de Futebol escolhe nesta quarta-feira o árbitro da decisão de domingo, no Itaquerão, entre Corinthians e Ponte Preta.

A contusão de Oliveira aconteceu aos 7 minutos do segundo tempo. Ele acompanhava uma jogada de ataque do Bragantino e escorregou na área. O jogo foi paralisado por cerca de cinco minutos para atendimento de Oliveira. Roberto Pinelli, quarto árbitro, assumiu a função enquanto o titular saía do estádio Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, de ambulância para o hospital onde foi constatada a fratura.

O jogo acabou com vitória do Água Santa por 1 a 0. Como o Bragantino havia vencido o jogo de ida em Bragança Paulista pelo mesmo placar, a vaga nas finais foi decidida nos pênaltis, com vitória do Bragantino por 5 a 3. O Bragantino retorna à elite estadual após dois anos de ausência. O outro promovido sairá das semifinais entre Rio Claro e São Caetano.

