Araruna será titular no São Paulo diante do lanterna Atlético-GO em Goiânia

O técnico Dorival Junior encerrou nesta sexta-feira a preparação do São Paulo para enfrentar o Atlético Goianiense, neste sábado, às 19 horas, em Goiânia, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Araruna será titular da equipe, improvisado na lateral direita, no lugar de Eder Militão, que sofreu um estiramento na coxa esquerda.

Araruna - que, assim como o companheiro que irá substituir, foi formado na base são-paulina - atuou pela última vez na vitória do São Paulo sobre o Atlético Paranaense por 2 a 1, no estádio do Pacaembu, na capital paulista. Naquela oportunidade, ele também entrou no lugar de Militão, no segundo tempo, quando a partida ainda estava empatada.

Dorival Junior comandou um treino tático no CT da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. No fim da atividade, o treinador ensaiou jogadas de escanteios e faltas, além de tiros livres diretos.

Outras novidades do time tricolor do Morumbi para o duelo em Goiás foram os nomes do zagueiro uruguaio Lugano e dos atacantes Brenner e Gilberto na relação dos 23 jogadores escolhidos por Dorival Junior para a partida, marcada para o estádio Serra Dourada.

Brenner retornou ao clube paulista após disputar o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, na Índia (o País terminou o torneio na terceira colocação). Já Lugano e o centroavante Gilberto estiveram fora da equipe por lesões musculares.

O São Paulo, hoje com 40 pontos, busca a terceira vitória seguida para afastar definitivamente o risco do rebaixamento, além de se aproximar dos clubes que ocupam a parte de cima da tabela de classificação.

Confira a lista dos 23 jogadores que formarão a delegação são-paulina na capital goiana:

Goleiros - Denis e Sidão

Laterais - Edimar e Júnior Tavares

Zagueiros - Lugano, Rodrigo Caio, Arboleda, Aderllan e Bruno Alves

Volantes - Petros, Jucilei e Araruna

Meias - Cueva, Lucas Fernandes, Hernanes, Thomaz, Shaylon e Gomez

Atacantes - Lucas Pratto, Gilberto, Marcos Guilherme, Marcinho e Brenner