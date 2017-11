Araruna sai na frente em disputa por vaga de Militão na lateral do São Paulo

O volante Araruna foi improvisado na lateral direita do São Paulo no treino desta quinta-feira no CT da Barra Funda, na capital paulista. Ele deve ser a opção do técnico Dorival Junior para substituir Militão, que sofreu estiramento e não poderá estar em campo nos próximos compromissos do clube tricolor. O argentino Buffarini é outro possível substituto.

Com exceção de Araruna, o time treinou com a mesma formação das últimas duas partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro - vitórias sobre Flamengo, por 2 a 0, e sobre o Santos, por 2 a 1, ambos no estádio do Pacaembu: Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Marcos Guilherme e Cueva; Lucas Pratto.

Os trabalhos foram feitos com portões fechados. De acordo com o clube, Dorival Junior comandou uma atividade tática e pediu atenção dos atletas em relação ao posicionamento no campo. Os auxiliares do treinador ainda coordenaram outros trabalhos técnicos com o grupo em campo reduzido.

O treinamento desta quinta-feira teve ainda um momento de descontração por conta do aniversário de 37 anos do zagueiro Diego Lugano. O ídolo uruguaio foi parabenizado pelos colegas e alvo de brincadeiras no gramado.

O São Paulo ainda treina nesta sexta-feira antes de viajar a Goiânia, onde enfrentará o Atlético Goianiense no sábado, em busca da inédita sequência de três vitórias neste Brasileirão. O time do Morumbi tem 40 pontos e está na 11.ª posição na tabela de classificação.