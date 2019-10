Arão vê Fla pronto 'em todos os aspectos' para semi e evita polêmica com Grêmio

O volante Willian Arão exaltou nesta terça-feira que o time do Flamengo está em ótimas condições para enfrentar o Grêmio nesta quarta, às 21h30, na arena do rival, em Porto Alegre, pelo duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Ao comentar sobre o assunto, o jogador também evitou entrar na polêmica em relação ao Grêmio, cujo técnico, Renato Gaúcho, defende que joga o melhor futebol do País hoje, embora a equipe flamenguista ocupe a liderança do Brasileirão e atravesse grande fase.

"Sem dúvida estamos nos preparando para momentos grandes como esse. Estamos muito preparados em todos os aspectos. Melhor futebol do Brasil a gente deixa para as outras pessoas (analisarem)", afirmou o atleta, em entrevista coletiva em Viamão (RS), onde a equipe carioca se concentra e treinou nesta terça pela manhã visando este embate com os gremistas.

Após o Flamengo eliminar o Internacional nas quartas de final da Libertadores, em agosto, o técnico Jorge Jesus deu um novo tempero a esta polêmica ao dizer que "quem joga melhor é quem está na frente", se referindo ao posto do time rubro-negro, então já líder do Campeonato Brasileiro. "Ninguém que joga mais bonito está atrás. Para mim, quem joga melhor é o Flamengo", destacou o português, naquela ocasião, em entrevista coletiva no Beira-Rio.

Ao ser questionado sobre as opiniões diferentes dos dois treinadores, Arão evitou eleger o time que está exibindo um futebol mais vistoso para os torcedores, mas não deixou de lembrar a eficiência do Flamengo, que vinha de oito vitórias seguidas no Brasileirão antes de empatar por 0 a 0 com o São Paulo, no último sábado, no Maracanã, pela rodada passada da competição.

"Não sei se isso é estratégia do Renato..., mas, desde que passamos do Inter (na Libertadores), só tivemos vitórias e um empate. Não estávamos preocupados apenas com esse jogo. Nos preocupamos sempre com o próximo. Sabemos tudo o que envolve, mas temos de chegar e jogar leves, com alegria", destacou o volante, confiante na conquista de um triunfo na capital gaúcha nesta quarta-feira.

O atleta também garantiu que a equipe rubro-negra está conseguindo administrar a ansiedade antes de encarar o Grêmio, que vem disputando a Libertadores com frequência nos últimos anos e foi campeão da competição em 2017 pela última vez, após os títulos do clube em 1983 e 1995 no torneio.

"Para ganhar Libertadores, é preciso disputar sempre. A chance é muito maior. O Flamengo está nesse processo, chegando mais longe a cada etapa. Temos jogadores campeões no elenco. Ansiedade não vai pesar. Vamos suportar bem a pressão e esperamos fazer um grande jogo", aposta Arão.