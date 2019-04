Arão dá receita para parar Guerrero contra Inter: 'Marcar firme e não dar espaço'

O Flamengo enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Do outro lado estará um adversário conhecido do clube carioca: o atacante Paolo Guerrero. O peruano jogou por três anos no Rio de Janeiro e será a primeira vez que estará como rival desde então.

Um dos companheiros do centroavante no Flamengo, e também no Corinthians, o volante Willian Arão revelou nesta terça-feira que sabe quais são os pontos fortes do jogador peruano. E pede atenção no jogo desta quarta.

"Não conversei com o Guerrero. Jogamos juntos no Corinthians e aqui. Grande jogador, temos que marcar firme e não dar espaço. O Rodrigo Caio não joga. Da defesa, ele é o único que não estava aqui no ano passado. Os demais conhecem bem o Guerrero. Não só com Guerrero, mas temos que estar atentos com todo o ataque do Inter, que é bem forte", disse Arão, em entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu, na zona norte do Rio de Janeiro, antes da viagem a Porto Alegre.

O técnico Abel Braga terá o desfalque o zagueiro Rodrigo Caio, que se chocou fortemente com Dedé, do Cruzeiro, no último lance do jogo de sábado, e teve que ser hospitalizado - teve alta na manhã de domingo. Rhodolfo será o seu substituto. Os atacantes Vitinho, com uma forte gripe, e Uribe, que se recupera de torção no tornozelo, também estão fora.

A partida contra o Internacional será a primeira de uma sequência de três importantes duelos fora de casa. No domingo, o Flamengo enfrentará o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela terceira rodada do Brasileirão, e na quarta-feira seguinte estará em Montevidéu para lutar por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores contra o Peñarol.

Willian Arão sabe das dificuldades que o Flamengo terá, mas confia no time. "É mais difícil jogar na casa do adversário. Mas os gramados do Beira-Rio, Morumbi e o campo do Peñarol são ótimos. Estádios que podemos colocar nosso toque de bola. É difícil, mas podemos buscar os resultados fora de casa", afirmou o volante, que ressaltou que os jogadores estão preparados fisicamente para estes desafios.

"Esse negócio de poupar é com Abel. Sem dúvida temos um desgaste, não somos robôs. Mas estamos muito bem preparados, fizemos uma boa pré-temporada boa. Se o Abel quiser, estaremos preparados. Quem entrar vai estar 100%. Temos um elenco forte", completou.

Quem treinou nesta terça-feira foi o goleiro César, que acordou melhor, recuperado de uma febre, e foi relacionado. O reserva da posição seguirá na vaga de Diego Alves, que ainda sofre com uma lombalgia desde que foi substituído durante o jogo contra a LDU, em Quito, pela Libertadores.

A tendência é que o Flamengo comece a partida em Porto Alegre com a seguinte escalação: César; Pará, Rhodolfo, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabrieli e Bruno Henrique.