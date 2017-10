Aproveite o horário de verão e conheça o que as academias do Sesc proporcionam

O horário de verão se aproxima alongando o dia e dando mais tempo para quem está empenhado na malhação. As academias do Sesc Camillo Boni oferecem planos personalizados e uma gama de modalidades esportivas, para que o usuário atinja seu objetivo.



A novidade desta vez é que para quem faz musculação as atividades não serão interrompidas no fim deste ano. A sala estará aberta das 6h às 21 horas nos dias de atendimento regular, proporcionando treino contínuo em um período estratégico, diante do aumento de consumo de calorias.



Já as atividades de pacote, pilates e ginástica da terceira idade cessam em 18 de dezembro e retornam a partir de 17 de janeiro. A partir de primeiro de fevereiro, voltam a Iniciação Esportiva, Baú de Brincadeiras, Voleibol, Basquete, Futsal, Iniciação Esportiva, ritmos.



Além de profissionais qualificados, outro diferencial do Sesc são academias com equipamentos modernos, ressalta o assessor técnico em esporte e recreação do Sesc, José Carlos Rigo. “É mais que aparelhos modernos e instrutores experientes. O Sesc em todas as unidades do estado, possui estrutura ampla e treinos personalizados, fazendo o corpo se movimentar e fazendo bem pra sua alma. Aliado a isso, contamos com as consultas nutricionais, que são fundamentais para o melhor desempenho dos nossos alunos”.



O ponto principal do Sesc está na avaliação física, onde avaliador tem papel de acolher e explicar como o aluno pode montar e escolher a grade de modalidades oferecidas na academia, orientando o aluno qual a atividade apropriada ao seu perfil psicológico e físico. A avaliação é realizada três vezes ao ano, assim temos subsídios para elaborar treino assertivo e embasado por dados científicos.



Serviço – O Sesc Camillo Boni está localizado na rua Avenida Afonso Pena, 3.469 – Jardim dos Estados. O telefone para informações é o 3311-4300.



O Sesc Dourados está localizado na Rua Toshinobu Katayama, 178 – Centro. Mais informações podem ser obtidas no telefone (67) 3410-0700.



O Sesc Aquidauana está localizado na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 Bairro. Cidade Nova. Informações (67) 3241-6026.



Saiba mais sobre as academias do Sesc e suas modalidades no site sesc.ms

Veja Também

Comentários