Aprovado nos exames, atacante Osman deve integrar os treinos da Ponte

O atacante Osman deve passar a integrar os trabalhos presenciais da Ponte Preta a partir desta sexta-feira, no CT do Jardim Eulina. Aprovado nos exames clínicos e médicos, realizados no Estádio Moisés Lucarelli, na última segunda-feira, o atacante já foi submetido ao teste de coronavírus - a sorologia deu negativo e depende apenas do PCR-RT para ser liberado pelo departamento médico.

Aos 27 anos, Osman coleciona passagens por Oeste, Comercial, Sertãozinho, Juventus-SP, Luverdense, América-MG, Chapecoense, Red Bull Brasil, Bragantino e Gyeongnam, da Coreia do Sul. No futebol asiático, porém, disputou apenas sete jogos em 2019 devido à lesão no ligamento do joelho, além de um gol marcado.

Durante a paralisação do calendário nacional, a Ponte Preta já anunciou outras seis contratações: os zagueiros Luizão, ex-Santo André, e Rayan, ex-Ferroviária, além do lateral-esquerdo Ernandes, do volante Neto Moura e do meia Camilo, ambos ex-Mirassol, e do atacante Moisés, do Concórdia.