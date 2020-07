Apresentado, Walber fala em conquistar espaço no Guarani

O Guarani apresentou nesta quinta-feira o zagueiro Walber, que vinha atuando pelo Athletico Paranaense. O contrato assinado é válido até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, conforme cronograma da CBF, no final de janeiro. O defensor prometeu muito trabalho e ressaltou a boa fase da equipe antes da paralisação do Paulistão devido ao novo coronavírus.

"Vim ajudar para que a gente possa sair com acesso na Série A. Conheço o estilo de jogo do Carpini e isso me facilita muito, porque é semelhante com o do Athletico. Vou trabalhar bastante para quando chegar a oportunidade estar pronto.Quem está chegando agora, fará o melhor possível para que o clube siga em bom nível", falou o jogador.

Walber, de 23 anos, comentou sobre as experiências que antecederam a sua chegada ao Guarani. "Tive uma sequência boa no Botafogo. Tinha acabado de sair da base. No Sport e no Figueirense não joguei muito. Fui bem recebido no Athletico, mas estou com minha cabeça no Guarani e vou continuar trabalhando para ir em busca do objetivos", concluiu.

O defensor ainda falou sobre as suas características e revelou que não pensou duas vezes em aceitar a proposta do Guarani. "Tenho bom passe e bola área. Sou rápido e tenho boa saída de bola. Tenho a certeza de que posso ajudar o Guarani. Quando me ligaram, fiquei muito feliz com a proposta e aceitei na hora", finalizou.

Em 2020, o defensor foi titular em seis jogos do Athletico no Campeonato Paranaense, mas esteve no banco de reservas nos dois últimos compromissos antes da paralisação das competições.

Além de Walber, o Guarani já confirmou outras quatro contratações para a sequência da temporada: o zagueiro Didi e o atacante Elias Carioca, emprestados pelo Athletico-PR, o volante Arthur Rezende, cedido pelo Boavista, e o atacante Waguininho, que chegou após quatro anos na Coreia do Sul.