Apresentado no Corinthians, uruguaio Bruno Méndez diz que se inspira em Godín

O Corinthians apresentou nesta terça-feira um novo zagueiro. O uruguaio Bruno Méndez, de 19 anos, deixou o Montevideo Wanderers para assinar contrato por cinco temporadas. Na entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, o defensor contou que já acompanhava o clube desde a infância e contou ter como referência no futebol o compatriota Diego Godín, do Atlético de Madrid.

O clube pagou cerca de R$ 13 milhões pela contratação dele e vê o zagueiro da seleção sub-20 do Uruguai como um talento promissor. "Eu gosto de ser agressivo na marcação, gosto de sair jogando por baixo. A referência é em Diego Godín. É nele em que eu me espelho", comentou o jogador, que ainda não está inscrito na Copa Sul-Americana nem no Campeonato Paulista.

Méndez estreou como profissional em 2017 e já disputou até amistosos com a seleção principal no fim do ano passado, contra França e Brasil. O jogador havia começado a cursar em 2017 a faculdade de Educação Física em Montevidéu, mas deixou de lado a carreira para se dedicar ao Corinthians. A expectativa dele é poder participar da Copa América neste ano.

O zagueiro comentou que na infância tinha uma camisa do Corinthians, por ser fã do clube, mesmo à distância. Nos últimos dias circulou nas redes sociais uma foto de Méndez com o uniforme do clube. "Toda criança uruguaia sempre tem um time na Argentina e no Brasil também. E eu era torcedor do Corinthians. A foto foi tirada no ano que o Corinthians ganhou o Mundial, com o gol de Paolo Guerrero", disse.

Nos últimos dias, o defensor recebeu ajuda do clube e dos companheiros para se ambientar a São Paulo e aprender palavras em português. "Eu já conhecia o Corinthians e sabia da sua grandeza. É um clube reconhecido em todo o mundo. Para mim, é um grande desafio defender o Corinthians e atuar no futebol brasileiro", comentou.

O próximo compromisso do Corinthians será no domingo, contra o Santos, pelo Campeonato Paulista, no seu estádio em Itaquera. A partida terá início às 16 horas.