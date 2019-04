Apresentado, Jobson exalta 'futebol bem jogado' do Santos sob comando de Sampaoli

Um dos destaques da boa campanha do Red Bull Brasil no Campeonato Paulista, o volante Jobson foi apresentado, nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, como reforço do Santos na temporada. Formado nas categorias de base do time de Vila Belmiro, o jogador, de 23 anos, comentou sobre a ansiedade por trabalhar com o técnico argentino Jorge Sampaoli.

"Ele gosta do futebol bem jogado e todo mundo gosta de ver um futebol ofensivo, que busca as jogadas de gol", afirmou o atleta, que mostrou confiança em um bom desempenho santista no Campeonato Brasileiro.

"Quando se fala em Santos, está na cabeça que é preciso brigar pelo topo. Tenho certeza de que vou poder ajudar o grupo a conseguir os resultados necessários para conseguirmos fazer uma boa campanha", ressaltou Jobson, que teve a presença da esposa e da filha na entrevista coletiva de sua apresentação oficial.

E o jogador voltou a destacar a alegria de poder vestir novamente a tradicional camisa santista, assim como já havia festejado na semana passada, quando foi confirmado como reforço da equipe alvinegra. "Quando surgiu o interesse do Santos, deixei claro que queria vir para cá", disse Jobson, que despertou o interesse de outras equipes da Série A do Brasileiro. "Sou um primeiro volante, que tem boa saída de bola. Mas posso jogar na posição de meio-campo que for necessário."

Jobson tem passagens pelo Palmeiras (2015 a 2017), Santo André (2016), Nacional (2016 e 2017) e Náutico (2018). No Paulistão deste ano, jogou 11 partidas pelo Red Bull Brasil e fez dois gols.

O Santos estreia neste Brasileirão de 2019 às 11 horas deste domingo, em Porto Alegre, contra o Grêmio. Na quinta-feira, o time de Sampaoli encara o Fluminense, pela segunda rodada da competição, na Vila Belmiro.