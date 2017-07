Apresentado, Hernanes afirma estar pronto para estrear pelo São Paulo no sábado

Apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira, o meia Hernanes afirmou que está pronto para estrear pelo São Paulo no próximo jogo do time no Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Botafogo, no Engenhão.

"Estou pronto. Estava treinando normalmente e faz um ano e meio que não falto a um treinamento. Sem problemas físicos e saúde. Talvez falte ritmo de jogo, mas quem vai dizer é o tapete verde. Vou entrar hoje e amanhã (nos treinos), o Dorival vai se decidir", afirmou, durante sua apresentação oficial no CT da Barra Funda.

Hernanes vai jogar com a camisa 15, a mesma que usou no Campeonato Brasileiro de 2008, quando foi eleito o craque do torneio. Tratada como grande evento, a apresentação contou com a presença dos principais dirigentes do clube, entre eles, o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, conselheiros e diretores.

O jogador revelou que a principal razão para voltar ao clube foi emocional. "Minha ideia não era voltar agora, mas mudei de ideia desde janeiro e já tinha dado o sinal verde. Não deu certo em janeiro. Dessa vez, não pensei muito, foi tudo muito rapido. Não pensei duas vezes. Tentei ser coerente com a decisão do início do ano. Foi de coração, a porta se abriu e eu disse sim", afirmou o meio-campista de 32 anos.

Embora o São Paulo some seis rodadas na zona de rebaixamento do Brasileirão, Hernanes garante que o time vai escapar do descenso. "Nós vamos nos salvar pelos sinais que vi, pequenos e grandes. O torcedor, 50 mil numa segunda-feira, foi uma demonstração de força na arquibancada. No segundo tempo, eu vi o time lutando, diante de um adversário fortíssimo. Esses sinais são evidências de que o segundo semestre será mais positivo", disse Hernanes.

A contratação foi recebida com grande entusiasmo pelos torcedores. Desde o anúncio oficial, na manhã da última quarta-feira, passando pelo desembarque do jogador no aeroporto de Guarulhos, na última sexta-feira, até a entrada no gramado antes do jogo contra o Grêmio, Hernanes reviveu o status de ídolo de sua primeira passagem. Pelo clube, ele já fez 223 jogos, com 38 gols marcados e 29 assistências.

Hernanes foi contratado por empréstimo de um ano e sem custos para o clube, que terá de arcar apenas com o pagamento de R$ 500 mil, que corresponde a parte do salário do jogador. O restante será pago pelo Hebei Fortune, clube da primeira divisão do futebol chinês que detém os direitos do meia.

