Apresentado, Cícero espera ajudar São Paulo a acabar com jejum de títulos

O meio-campista Cícero foi apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta segunda-feira, em Bradenton, nos Estados Unidos, onde a equipe faz a pré-temporada e se prepara para a disputa da Florida Cup. O jogador estava no Fluminense e retorna ao time do Morumbi após uma boa passagem, quando foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012.

"É um prazer enorme vestir esta camisa de novo. Fiquei motivado com o interesse do São Paulo, nas férias, e tinha vontade de retornar. Participei da última conquista do clube, na Sul-Americana de 2012, e estou motivado para brigar por títulos novamente. Desejo conquistar mais uma taça com o clube e acredito que brigaremos na parte de cima da tabela", afirmou.

Quem apresentou o atleta foi José Jacobson Neto, diretor de futebol do clube, que enalteceu a experiência do jogador de 32 anos. "Estamos felizes com a volta do Cícero e contamos com o futebol dele. Que ele seja bem-vindo. Temos certeza de que será o jogador que sempre foi durante a sua carreira. Agora, mais experiente, você poderá ajudar os mais jovens", explicou.

Cícero foi um pedido de Rogério Ceni, que acha que o jogador pode se encaixar bem no esquema tático pensado para a equipe, até por sua versatilidade em diversas posições. "Fiquei contente quando recebi a ligação do Rogério, porque acredito que ganhei a confiança dele no campo. A ligação do Rogério com o São Paulo é indiscutível, e estou feliz por fazer parte deste novo desafio na carreira dele. O Rogério representa muito para o clube."

Na sua primeira passagem pelo São Paulo, Cícero atuou em 89 partidas e fez 16 gols. Agora, quer manter o bom desempenho e levar o time para grandes conquistas. "O São Paulo virá forte na briga por títulos. Chego para somar e ajudar. Independentemente de quem seja escalado, o importante é ajudar o São Paulo no final. O clube é grande, precisa conquistar títulos sempre e estou pronto para tentar ajudar", avisou.

Veja Também

Comentários