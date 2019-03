Após vitória, Jorginho ainda sonha com a Ponte Preta nas quartas do Paulistão

Terceiro colocado do Grupo A com 13 pontos, a Ponte Preta tem um cenário complicado na briga pela classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, uma vez que está a cinco pontos do vice-líder Red Bull Brasil. Mas para o técnico Jorginho é preciso manter a esperança, embora o primeiro objetivo da diretoria tenha sido praticamente alcançado: evitar o rebaixamento.

Após nove jogos, São Bento e Botafogo são os lanternas com quatro pontos. Eles farão mais três jogos e, portanto, podem chegar ao máximo nos 13. Resta ao time de Campinas (SP) apenas um para não correr nenhum tipo de risco. "Quando aceitei o convite pra vir à Ponte Preta, jamais pensei em rebaixamento porque sabia do bom elenco que teria em mãos. Vamos tentar chegar às quartas de final", disse Jorginho.

O próximo compromisso ponte-pretano está marcado para este domingo, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), justamente contra o São Bento, a partir das 19 horas. No próximo dia 16 faz em casa o dérbi contra o rival Guarani e no dia 20 encerra a sua participação fora diante do Palmeiras.

Após a vitória sobre o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), por 2 a 1, na última segunda-feira, o técnico demonstrou confiança e otimismo em relação ao time na temporada. Ele destacou as atuações do atacante Hugo Cabral e do goleiro Ivan.

Autor do primeiro gol, Hugo foi elogiado por Jorginho pelo fato de ter se superado após cometer alguns erros ao longo do primeiro tempo. Ivan, por sua vez, defendeu o pênalti que poderia ter sido o gol de empate do Botafogo, além ter feito outras intervenções importantes antes disso.

"Quero ressaltar esses dois atletas, nos quais a gente precisa muito acreditar. Primeiro o Hugo, que errou muito no primeiro tempo, mas não desistiu e marcou o gol. Isso mostra o quanto é importante a gente ter a confiança no jogador e ele acreditar em si mesmo: em nenhum momento ele se escondeu do jogo e por isso foi decisivo. Em segundo o Ivan, que decidiu o jogo defendendo o pênalti", afirmou o comandante alvinegro.