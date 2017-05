Após vice em Roma, Djokovic anuncia que será treinado por Agassi em Roland Garros

Logo depois de ser surpreendido na decisão do Masters 1000 de Roma pelo alemão Alexander Zverev neste domingo, o sérvio Novak Djokovic anunciou uma nova parceria para tentar voltar ao seu melhor momento. O número 2 do mundo revelou que será treinado pelo norte-americano Andre Agassi durante a disputa de Roland Garros, que começa no fim de semana que vem.

"Eu conversei com o Andre nas últimas duas semanas pelo telefone, e nós decidimos que vamos juntos para Paris", declarou Djokovic em entrevista coletiva. "Então, ele estará lá comigo. Nós vamos ver o que o futuro nos traz."

A princípio, a parceria entre os dois acontecerá somente durante Roland Garros, mas Djokovic não fechou as portas para a possibilidade de ela se estender. O sérvio rompeu no início deste mês com seu antigo treinador, Marian Vajda, e outros dois membros de sua comissão técnica, o preparador físico Gebhard Phil Gritsch e o fisioterapeuta Miljan Amanovic.

"Nós estamos muito animados por trabalhar juntos e ver onde isso vai nos levar. Não temos nenhum compromisso de longo prazo. Vamos apenas tentar nos conhecer um pouco melhor em Paris. Ele não vai ficar comigo o torneio todo. Ele ficará um certo período, e então vamos ver o que vai acontecer", apontou o tenista.

Considerado um dos grandes tenistas de todos os tempos, Agassi se aposentou em 2006 com oito títulos de Grand Slam conquistados. Em Roland Garros, no entanto, o norte-americano tem apenas uma conquista, em 1999. Para Djokovic, trata-se da pessoa perfeita para ajudá-lo em uma temporada até agora decepcionante, na qual conquistou somente um título até o momento.

"O Andre é alguém por quem eu tenho um grande respeito, tanto pela pessoa quanto pelo jogador. Ele já passou por tudo que eu vou passar. Na quadra, entende o jogo incrivelmente bem. Mas também, ele é alguém que nutre valores familiares, trabalho filantrópico. É um homem muito humilde e educado. Uma pessoa que pode contribuir com a minha vida. Estou muito empolgado", exaltou o sérvio.

