Após vexame, PSG vence lanterna Lorient e sobe para segundo no Francês

Ainda traumatizado pela decepcionante eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa - caiu por 6 a 1 para o Barcelona na última quarta-feira -, o Paris Saint-Germain voltou a campo neste domingo e começou a tentar iniciar uma recuperação com uma modesta vitória sobre o Lorient por 2 a 1, fora de casa, pela 29ª rodada do Campeonato Francês.

O triunfo deixou o PSG na vice-liderança do torneio nacional, com 65 pontos, a três do primeiro colocado Monaco e dois à frente do terceiro colocado Nice. Já o Lorient segue afundado na lanterna do Campeonato Francês, com 22 pontos, a seis do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Apesar da diferença entre os dois times, o PSG não teve muita facilidade para triunfar neste domingo, cometendo vários erros de passe e pouco ameaçando a meta adversária. E o primeiro gol da partida saiu aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio, Cavani desviou de calcanhar, com Jeannot tentando cortar, mas desviando a bola para a própria rede.

Em vantagem, o PSG ampliou a sua vantagem no começo do segundo tempo. Aos seis minutos, em contra-ataque, Cavani acionou Nkuku, que bateu de fora da área. Lecomte tentou a defesa, mas não teve êxito. Depois, aos 22, Ciani marcou de cabeça após cobrança de escanteio, mas não impediu a vitória do time parisiense.

Na perseguição ao líder Monaco, o PSG vai receber o Lyon no próximo domingo. O quarto colocado do Francês atropelou o Toulouse por 4 a 0, em casa. Memphis Depay brilhou com dois gols, sendo o último deles anotado do meio-de-campo.

Veja Também

Comentários