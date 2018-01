Após vencer líder Manchester City, Liverpool perde do lanterna no Inglês

Do céu ao inferno em apenas uma semana. Assim foi a sequência recente do Liverpool no Campeonato Inglês. Após surpreender o líder Manchester City na rodada do outro fim de semana, o tradicional time inglês caiu diante do lanterna Swansea City pelo placar de 1 a 0, fora de casa, nesta segunda-feira, no encerramento da 24ª rodada.

O resultado inesperado derrubou o Liverpool para o quarto lugar da tabela, agora superado pelo Chelsea, com 50 pontos. O time comandado pelo técnico Jürgen Klopp permaneceu com 47. Assim, ficou mais distante do vice-líder Manchester United (53) e já começa a ser ameaçado pelo Tottenham, quinto colocado, com 45.

O único gol da partida foi marcado aos 40 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio na área, a zaga do Liverpool afastou mal de cabeça e a bola sobrou para Alfie Mawson, que bateu rasteiro no canto.

No segundo tempo, o Liverpool se mandou para o ataque, mas o Swansea se fechou como pôde. Negociado recentemente com o Barcelona, o meia brasileiro Philippe Coutinho fez falta na criação do time visitante. Mané e Oxlade-Chamberlain não deram conta do recado e Roberto Firmino e Salah não conseguiram assustar a defesa do time galês.

A melhor chance de empate veio nos segundos finais da partida, mais especificamente aos 49 minutos do segundo tempo. Em cruzamento na área, Firmino cabeceou bonito e acertou a trave. No rebote, Lallana perdeu chance incrível quase na pequena área ao ver sua finalização ser desviada pela zaga para fora. No escanteio seguinte, a defesa do Swansea se segurou para garantir apenas a sua quinta vitória no campeonato.

O time segue na última colocação, com apenas 20 pontos. Mas agora está empatado em pontuação com o penúltimo colocado, o West Bromwich.