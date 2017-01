Após uma semana treinando, Cortez é apresentado e festeja chegada ao Grêmio

Depois de uma semana treinando pelo Grêmio, o lateral-esquerdo Cortez foi apresentado oficialmente, nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, como novo reforço do time gaúcho para esta temporada. O jogador de 29 anos de idade, ex-Botafogo e São Paulo, assinou acordo para defender a equipe até dezembro e festejou a chance de poder voltar a atuar por um grande do futebol brasileiro.

Antes de chegar ao Grêmio, Cortez foi emprestado pelo São Paulo ao Benfica, de Portugal, e depois passou para Criciúma e Albirex Niigata, do Japão, onde ficou nos últimos dois anos. Após ter sido contratado pela equipe do Morumbi, ele defendeu o time paulista em 2012 e no ano seguinte já seguiu para o futebol português.

"Só tenho que agradecer a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, agradeço pela oportunidade de jogar num clube grandioso como o Grêmio. Estou muito motivado, feliz de estar aqui. Quero honrar essa camisa, o presidente, todos que confiarem em mim e apostaram em mim. Treinar com o grupo já motiva muito, e estou preparado", afirmou o jogador, que foi contratado como opção para a vaga de Marcelo Oliveira, hoje titular da lateral esquerda.

Aos 29 anos de idade, Cortez assinou um acordo com o Grêmio que prevê também a possibilidade da prorrogação do seu contrato por mais uma temporada. Depois de ter sido aprovado nos exames médicos, ele começou a trabalhar no clube sob o comando do técnico Renato Gaúcho e chegou a ser testado na equipe no jogo-treino contra o Aimoré, no último sábado, quando os gremistas venceram por 1 a 0.

Cortez foi o sexto reforço apresentado pelo Grêmio para esta temporada. Antes dele, chegaram os também laterais Léo Moura e Leonardo, o volante Michel e os atacantes Beto da Silva e Jael. Embora tenha sido contratado inicialmente para compor o elenco, o atleta já exibiu otimismo para esta temporada, na qual o time gaúcho disputará a Copa Libertadores após ter conquistado a Copa do Brasil em 2016.

"Estou muito motivado e feliz de ajudar o Grêmio. Tenho certeza que essa temporada será melhor que a do ano passado", aposta o lateral, que rescindiu o seu contrato com o São Paulo para defender a equipe gaúcha.

Após ganhar projeção com maior destaque com a camisa do Botafogo, foi contratado pelo clube do Morumbi para defender o time paulista a partir de 2012, ano em que se sagrou campeão da Copa Sul-Americana. Porém, depois não conseguiu ter a sequência esperada, antes de agora ter a chance de mostrar futebol com outra tradicional camisa tricolor do futebol brasileiro.

