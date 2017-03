Após última convocação, Falcão projeta jogo de despedida da seleção de futsal

Convocado para defender a seleção brasileira de futsal em amistoso contra a Colômbia, no próximo dia 26, no Rio, o ala Falcão, de 39 anos, revelou nesta sexta-feira que esta será sua penúltima partida pela equipe. Ele também contou que fará um jogo de despedida no segundo semestre, em São Paulo.

Nas redes sociais, Falcão disse que esta é sua última "convocação oficial" para a seleção brasileira, uma vez que o técnico Paulo César de Oliveira tinha a prerrogativa de não chamá-lo para o amistoso, que será disputado na Arena Jeunesse (antiga HSBC Arena), na Barra da Tijuca.

"Como eu queria que fosse eterno, eterno mesmo, que durasse milênios. A sensação de vestir essa camisa (da seleção) por 20 anos foi a melhor coisa que pude sentir. Fazer as pessoas acordarem no domingo de manhã para assistir ao futsal e ao Falcão. Nunca imaginei que esse dia chegaria, que tomaria essa decisão, mas chegou a hora", escreveu Falcão.

"Saio com a sensação de dever cumprido, com a certeza que nunca foi menos. Com muitas vitórias, algumas derrotas, exatamente como é qualquer esporte. Deixo meus títulos , números individuais e coletivos e sei sim que deixei o meu melhor. Escrevo com muita lágrima escorrendo, mas tudo tem um fim, principalmente quando se trata de atletas", continuou.

Com a seleção brasileira, Falcão venceu dois Mundiais (2008 e 2012), além de ter ganhado a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007, único que teve a disputa do futsal. Ele vai disputar mais uma temporada pelo Magnus Futsal, de Sorocaba.

VIDA DUPLA - PC Oliveira, técnico da seleção brasileira de futsal, também é o treinador da Ferroviária no Campeonato Paulista. Ele terá que se desdobrar para comandar o time de Araraquara no dia 25, sábado, às 19h, contra o Ituano, e depois estar à frente da seleção brasileira no domingo. O amistoso deverá ocorrer pela manhã, mas o horário não foi revelado.

