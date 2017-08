Após treinos e amistosos, Guidetti define seleção de basquete para Copa América

A seleção brasileira masculina de basquete está definida para a Copa América. Após um período de treinos em Pindamonhangaba (SP) e duas vitórias em amistosos diante de Camarões, o técnico Cesar Guidetti realizou nesta quinta-feira sete cortes na lista inicial de convocados e fechou a relação de 12 nomes para o torneio na Colômbia.

Do grupo que iniciou os trabalhos no interior paulista, os armadores Alexey Borges e Arthur Pecos, os alas Deryk Ramos, Arthur Bernardi e Antonio Elpido e Gemerson Barbosa e o pivô Wesley Sena foram cortados por Guidetti, que dá os seus primeiros passos no comando da seleção de basquete.

Em Pindamonhangaba, o Brasil também disputou dois amistosos contra Camarões. Na última terça-feira, venceu por 91 a 72, com destaque para Lucas Dias, autor de 20 pontos. Já na noite de quarta, no último teste antes da definição do grupo para a Copas América, triunfou por 70 a 62, com 20 pontos de Lucas Mariano.

Nesta sexta-feira, a seleção viaja para Salta, na Argentina, onde vai disputar um torneio de preparação para a competição, que também envolverá as seleções local, da Colômbia e do Uruguai.

O Brasil está no Grupo A da Copa América, que será realizado em Medellín, sendo que a estreia será diante da anfitriã Colômbia em 25 de agosto. Nos dois dias seguintes, as partidas serão contra México e Porto Rico. O primeiro colocado da chave se garante nas semifinais, com a fase decisiva sendo realizada em Córdoba, na Argentina.

Confira a lista final de convocados do Brasil para a Copa América:

Armadores: Davi Rossetto (Solar Cearense), Fúlvio (Vasco da Gama) e Georginho (Houston Rockets).

Alas: Bruno Caboclo (Toronto Raptors), Danilo Siqueira (Minas Tênis Clube), Jimmy (Mogi das Cruzes/Helbor) , Léo Meindl (Sesi/Franca Basquete) e Lucas Dias (Paulistano/Corpore).

Pivôs: JP Batista (Flamengo), Lucas Mariano (Brasília), Rafael Mineiro (Sesi/Franca Basquete) e Renan Lenz (Gocil/Bauru Basket).

Veja Também

Comentários