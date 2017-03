Após treino fechado, Baptista relaciona força máxima no Palmeiras para clássico

O elenco do Palmeiras realizou na tarde deste sábado, na Academia de Futebol, o seu último treino de preparação para o clássico com o Santos, domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O trabalho foi fechado, sem a presença da imprensa, e serviu para o técnico Eduardo Baptista definir de vez a equipe titular que entrará em campo no confronto.

Após a atividade, o treinador divulgou uma lista de 23 jogadores relacionados para o duelo, sendo que a listagem indicou que ele terá força máxima à disposição para o jogo diante dos santistas.

O principal desfalque do time alviverde será o zagueiro Vitor Vigo, que começa a cumprir os dois jogos de suspensão que recebeu do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) pela cotovelada que deu no corintiano Pablo no clássico do dia 22 de fevereiro, no Itaquerão, onde sequer foi punido com cartão.

Por meio de seu site oficial, o Palmeiras informou que Baptista comandou um descontraído treinamento recreativo neste sábado e chegou a formar uma equipe com os 11 jogadores que deverão ir a campo como titulares neste domingo. Para completar, os atletas fizeram treinos de jogadas de bola parada, sendo que alguns deles cobraram faltas e pênaltis.

A provável escalação do Palmeiras para o clássico deste domingo é a seguinte: Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo; Michel Bastos (Keno), Tchê Tchê, Guerra e Dudu; Borja.

Confira os 23 jogadores relacionados no Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson.

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena e Yerry Mina.

Laterais: Fabiano, Jean, Zé Roberto e Egídio.

Meio-campistas: Felipe Melo, Alejandro Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga, Tchê Tchê e Thiago Santos.

Atacantes: Miguel Borja, Erik, Alecsandro, Dudu, Keno, Rafael Marques, Róger Guedes e Willian.

