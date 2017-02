Após treino, Fábio Carille define time do Corinthians para estreia no Paulistão

O Corinthians está definido para a estreia no Campeonato Paulista diante do São Bento, neste sábado, às 17 horas, em Sorocaba (SP). O técnico Fábio Carille comandou um treino tático nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e confirmou a equipe com Rodriguinho como novidade no lugar de Marquinhos Gabriel.

Fábio Carille colocou o time titular em um dos campos e treinou movimentação, faltas e jogadas de escanteio. No campo paralelo, os demais jogadores fizeram um treino de campo reduzido e depois treinaram finalização. O atacante turco Kazim, recuperado de dores musculares, participou da atividade normalmente e pode ser relacionado para a partida.

O time titular treinado por Fábio Carille foi Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Moisés; Gabriel, Fellipe Bastos, Giovanni Augusto, Marlone e Rodriguinho; Jô. O goleiro reserva Matheus Vidotto mais uma vez não foi para o gramado, pois se recupera de uma entorse no tornozelo. O arqueiro Walter também segue fora, após lesão no tórax.

Em relação ao meia Jadson, a tendência é que o jogador assine contrato ainda nesta sexta-feira. O acerto ocorreu na última terça, mas algumas alterações no contrato foram pedidas pelo atleta e, por isso, a oficialização foi adiada. Entretanto, as duas partes confirmam que são detalhes burocráticos, que não vão inviabilizar o acerto.

Veja Também

Comentários