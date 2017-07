Após terceira derrota seguida, Vitória demite o técnico Alexandre Gallo

A passagem de Alexandre Gallo pelo Vitória durou menos de dois meses. Nesta sexta-feira, a diretoria do clube baiano anunciou a demissão do treinador, dois dias após o time perder para o Grêmio por 3 a 1, no Barradão, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a terceira derrota consecutiva da equipe no torneio nacional.

Gallo chegou ao Vitória no início de junho e dirigiu o time em 11 jogos, com três triunfos, dois empates e seis derrotas. Neste sábado, quando a equipe vai receber a Chapecoense no Barradão, pelo Brasileirão, o clube vai ser dirigida interinamente pelo auxiliar técnico Flávio Tanajura.

"O Esporte Clube Vitória informa que o técnico Alexandre Gallo foi desligado da função de treinador do time rubro-negro de futebol, na manhã desta sexta-feira. O Leão agradece toda dedicação do profissional, que esteve à frente do elenco em 11 jogos e não poupou esforços para tirar o time da situação incômoda no Campeonato Brasileiro. Um exemplar profissional, que terá sempre portas abertas no clube pelo seu profissionalismo e competência na função de treinador", anunciou o clube.

Gallo foi o terceiro técnico do Vitória nesta temporada. Anteriormente, o clube foi dirigido por Argel Fucks e Dejan Petkovic, que posteriormente assumiu a função de diretor de futebol.

O nome do substituto de Gallo ainda não definido, mas ele terá que lidar com um time afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão. O time está em penúltimo lugar na competição, com 12 pontos, a cinco do Atlético Paranaense, o primeiro fora do grupo da degola.

