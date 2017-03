Após Soares, Melo também avança e jogará por vaga na semifinal em Indian Wells

Em jogo encerrado apenas na madrugada desta terça-feira (no horário de Brasília), o brasileiro Marcelo Melo se garantiu nas quartas de final da chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, com quem divide a condição de oitavo pré-classificado da competição, o tenista mineiro venceu o norte-americano Steve Johnson e o canadense Vasek Pospisil por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (4/7) e 10/4.

Assim, Melo e Kubot jogarão por uma vaga nas semifinais em confronto diante do australiano Nick Kyrgios e o sérvio Nenad Zimonjic, que avançaram por W.O. às quartas ao contarem com a desistência da dupla formada pelos espanhóis Roberto Bautista Agut e Fernando Verdasco. O primeiro deles não teve como atuar por causa de uma lesão abdominal, que também provocou o seu abandono da chave de simples do importante torneio norte-americano realizado em quadras duras.

Melo e Kubot ainda não conseguiram embalar nesta temporada, na qual ainda buscam o primeiro título, sendo que o brasileiro tentará avançar pela segunda vez na carreira a uma semifinal de Indian Wells - a única ocasião em que conseguiu atingir este estágio da competição foi em 2015, então atuando ao lado do croata Ivan Dodig.

Antes de Melo ir às quartas de final, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray também asseguraram vaga nas quartas de final na última segunda-feira, quando superaram o filipino Treat Huey e o bielo-russo Max Mirnyi por 7/6 (7/3) e 6/3).

Os seus próximos adversários foram definidos no último jogo da programação de segunda em Indian Wells. Em duelo encerrado apenas na madrugada desta terça (no horário de Brasília), Jean-Julien Rojer, da Holanda, e Horia Tecau, da Romênia, superaram os britânicos Andy Murray, líder do ranking mundial de simples, e Daniel Evans por 6/4 e 6/3 e assim medirão forças com Soares e Jamie. Assim, Rojer e Tecau impediram um duelo entre os irmãos Murray nas quartas de final.

SIMPLES - Em outros jogos encerrados no final da programação de segunda-feira em Indian Wells, o francês Gael Monfils, o belga David Goffin e o uruguaio Pablo Cuevas justificaram as condições de respectivos 10º, 11º e 27º cabeças de chave para avançarem às oitavas de final.

Monfils passou pelo norte-americano John Isner por 6/2 e 6/4 e se credenciou para encarar na próxima fase o austríaco Dominic Thiem, oitavo pré-classificado.

Goffin, por sua vez, superou o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 7/6 (7/3) e 6/4 e irá medir forças nas oitavas com Cuevas, que vem embalado pela conquista do tricampeonato do Brasil Open, em São Paulo, e derrotou o italiano Fabio Fognini por 6/1 e 6/4.

FEMININO - Já pelo torneio feminino de simples em Indian Wells, o final da programação de segunda-feira contou com a polonesa Agnieszka Radwanska, sexta cabeça de chave, sendo surpreendida pela chinesa Shuai Peng ao cair por duplo 6/4. Assim, Peng foi às oitavas de final e se credenciou para enfrentar a norte-americana Venus Williams, que passou pela checa Lucie Safarova na terceira rodada.

Já a norte-americana Madison Keys e a dinamarquesa Caroline Wozniacki justificaram o status de respectivas nona e 13ª pré-classificadas e irão travar outro confronto destas oitavas de final. Keys avançou ao derrotar a japonesa Naomi Osaka por 6/1 e 6/4, enquanto Wozniacki eliminou a checa Katerina Siniakova com parciais de 6/3 e 6/1.

