Após seis meses no Fluminense, volante Henrique retorna para o Cruzeiro

Henrique retorna ao clube mineiro, após ser emprestado para o Fluminense desde janeiro - (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Seis vezes campeão mineiro (2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019), bicampeão brasileiro (2013 e 2014) e da Copa do Brasil (2017 e 2018), o volante Henrique, de 35 anos, está de volta ao Cruzeiro. O anúncio foi feito elo clube mineiro, nesta sexta-feira, nas redes sociais.

Henrique retorna ao clube mineiro, após ser emprestado para o Fluminense desde janeiro. O meio-campista soma 516 jogos e anotou 27 gols nas duas passagens que soma pelo time cruzeirense.

Aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte, Henrique treinou nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho, com o restante do elenco do Fluminense. Ao final da atividade, o jogador se despediu dos companheiros.

Desgastado após o rebaixa,mento do Cruzeiro para a Série Bo do Brasileiro no fim do ano passado, Henrique renovou seu contrato até o fim de 2021, mas acertou empréstimo de seis meses com o Fluminense. Seu desejo é encerrar a carreira na equipe mineira, na qual atuou por 12 anos.

No Fluminense, iniciou a ano como titular nas sete primeiras partidas, mas acabou no banco de reservas nos últimos quatro jogos, antes da pandemia do coronavírus.

"Ele retorna para o time que nunca deveria ter saído e não queria ter saído. Esses detalhes e alguns outros, serão contados nesta quinta-feira para vocês. Os bastidores desse momento fatídico em que todos nós sofremos ano passado", disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues, referindo-se à queda para a segunda divisão.

"Vocês, torcedores, podem ter certeza, que o Henrique foi um dos poucos que choraram naquele vestiário. Ele volta para ajudar a gente nesse processo de retorno à Série A para fazer companhia para aqueles guerreiros que também ficaram aqui neste momento difícil", completou o dirigente.