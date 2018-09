Após se recuperar de lesão, Malcom está liberado para treinar no Barcelona

O técnico Ernesto Valverde, do Barcelona, teve uma boa notícia logo na manhã desta segunda-feira. O atacante brasileiro Malcom está recuperado de uma torção do ligamento lateral externo do tornozelo direito e liberado para participar dos treinamentos no clube espanhol.

Fora do time desde o dia 3, quando se machucou durante um treino da equipe, o ex-corintiano vai treinar com o restante dos jogadores do Barcelona nesta terça-feira à tarde, mas não deverá ser convocado pelo treinador para o jogo de quarta contra o Leganés, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O mais certo é que o jogador possa ser opção para o duelo de domingo contra o Athletic Bilbao, no sábado, no Camp Nou, pela jornada seguinte da competição.

O Barcelona lidera o Espanhol, com 13 pontos, mesma pontuação do Real Madrid, mas possui um melhor saldo de gols (11 a 9). O Leganés é o último colocado, com apenas um ponto ganho. Em cinco jogos, o time perdeu quatro e empatou um.

No domingo, mesmo atuando em seu estádio, o Barça não conseguiu passar de um empate por 2 a 2 com o Girona e decepcionou a sua torcida. O tropeço permitiu que o Real alcançasse terminasse a rodada com a mesma pontuação do arquirrival, depois de ter superado o Espanyol por 1 a 0, em Madrid, no sábado.

Na última sexta-feira, Malcom foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira contra Arábia Saudita e Argentina dias 12 e 16 de outubro, respectivamente em Riad e Jeddah, ambas cidades do país saudita.