Após se recuperar de acidente de carro, Agüero volta a treinar no City

O atacante Sergio Agüero retornou aos treinos no Manchester City nesta terça-feira. Recuperado das lesões sofridas no acidente de carro em Amsterdã, no fim de mês passado, o argentino apareceu no clube pela primeira vez desde então e realizou um leve trabalho acompanhado do departamento médico.

No último dia 28, Agüero foi vítima de um acidente automobilístico na capital da Holanda, onde estava durante sua folga para acompanhar o show do cantor colombiano Maluma. Ao lado de um amigo, ele ia de táxi para o aeroporto para retornar à Inglaterra, mas o motorista do veículo perdeu o controle e chocou-se violentamente com um poste.

Inicialmente, o Manchester City apenas confirmou o ocorrido, sem especificar o grau das lesões sofridas pelo atacante. No dia seguinte, porém, o próprio Agüero veio a público para explicar que havia fraturado a costela com o impacto. "Dói, mas estou bem", sintetizou na época.

A previsão, então, era de que o jogador ficasse semanas afastado do futebol. Por isso, o próprio City manifestou a surpresa com a velocidade da recuperação do atleta. "Inicialmente, havia o temor de que o atacante ficasse afastado por diversas semanas, mas hoje o jogador da seleção argentina voltou a trabalhar levemente com aqueles não envolvidos em partidas das Eliminatórias", explicou no site.

Apesar da participação de Agüero na atividade, a data de seu retorno ao futebol ainda é incerta. "Foi apenas uma sessão leve com os fisioterapeutas do City, mas a estrela deverá gradualmente recuperar sua forma nos próximos dias, enquanto almeja um retorno ao time principal", projetou o City.

