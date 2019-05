Após saídas, Jorginho tem dificuldades para escalar a Ponte Preta

As saídas anunciadas pela diretoria da Ponte Preta na última terça-feira vem fazendo o técnico Jorginho quebrar a cabeça para definir a formação que vai iniciar o confronto de sexta-feira, contra o Vila Nova, às 21h30, no Serra Dourada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O setor mais prejudicado foi o ataque. Isso porque Júlio César e Renato Kayzer - ambos pediram para deixar o clube - foram titulares contra Coritiba e Criciúma. Já o lateral-direito Luis Ricardo e o volante Igor Henrique sequer foram relacionados.

A boa notícia para Jorginho é que ele ganhou duas opções que podem substituir Júlio César e Renato Kayzer. O meia Rafael Longuine foi liberado pelo departamento médico depois de três meses lesionado, enquanto o atacante Matheus Oliveira teve seu novo contrato regularizado.

Além disso, o treinador da Ponte vai ter a volta do volante Edson, que desfalcou o time nas duas primeiras rodadas por conta de uma lesão no tórax. A definição do time titular se dará no treinamento desta quinta-feira, em Campinas.

Ainda sem vencer na Série B e com apenas um ponto, a Ponte entra campo pressionada depois do empate diante do Criciúma, por 1 a 1, em pleno Moisés Lucarelli.