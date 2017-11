Após reunião, Lucas Lima é afastado e não atua mais pelo Santos

A turbulenta relação entre Lucas Lima e o Santos chegou mesmo ao fim nesta terça-feira. Após uma reunião do jogador com a cúpula da diretoria do clube, foi definido seu afastamento. Como tem contrato somente até o fim desta temporada, o meia não vestirá mais a camisa alvinegra.

"Na reunião, ficou decidido que o atleta não atuará nas partidas contra o Flamengo, no dia 26 de novembro, e Avaí, dia 3 de dezembro, as duas últimas do clube alvinegro válidas pelo Campeonato Brasileiro 2017", explicou o Santos em um rápido comunicado divulgado nesta tarde.

Lucas Lima se reuniu no CT Rei Pelé com o presidente santista, Modesto Roma Júnior, o vice-presidente, César Conforti, e o superintendente de futebol, Dagoberto Fernando dos Santos. No encontro, o jogador teria deixado claro que não tem qualquer interesse em renovar o vínculo com o clube, o que gerou a decisão da diretoria.

O afastamento de Lucas Lima já vinha sendo especulado nas últimas semanas, dado o péssimo ambiente do jogador no clube. Além dos desentendimentos com a diretoria em relação à sua renovação, o meia era constantemente vaiado pela torcida e foi até cobrado publicamente pelo técnico Elano por suas recentes atuações.

De acordo com o clube, porém, Lucas Lima apenas não vestirá mais as cores da equipe oficialmente, mas seguirá treinando com o elenco. "Lucas Lima seguirá treinando com os atletas do Santos sob o comando do técnico Elano Blumer nas próximas duas últimas semanas, no CT Rei Pelé", informou.

O Santos se irritou com a atitude de Lucas Lima, que recebeu uma proposta de renovação considerada vantajosa pelo clube, ainda no meio do ano, e não respondeu. Recentemente, o comportamento do jogador passou a incomodar também a torcida, que não raramente o vaiou neste Campeonato Brasileiro.

Foram quatro temporadas vestindo a camisa do Santos, com a qual Lucas Lima deixou de ser uma promessa para se tornar um dos grandes meio-campistas do futebol brasileiro, chegando até à seleção.

Com o anúncio do fim desta trajetória, Lucas Lima fica livre para definir seu futuro a partir de 2018. O principal favorito para ficar com o jogador é o Palmeiras, que já teria feito uma proposta que agradou o meia e seu empresário, o pai de Neymar. A tendência é que uma reunião aconteça nas próximas semanas para selar o acordo.