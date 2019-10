Após quatro meses afastado, Jucilei é reintegrado ao elenco do São Paulo

O volante Jucilei foi reintegrado ao elenco do São Paulo nesta terça-feira. O jogador foi afastado em junho e, desde então, estava liberado para acertar sua transferência para outra equipe. O alto salário, no entanto, inviabilizou um novo negócio e agora, com a mudança de comando técnico do clube, ele pode ganhar uma nova chance de atuar.

Jucilei deixou a equipe junto com Nenê e Bruno Peres. O primeiro foi para o Fluminense e o outro acertou com o Sport. O volante não conseguiu ir para um outro time e retorna a pedido do técnico Fernando Diniz, recém-contratado como substituto de Cuca, que pediu demissão do cargo no último dia 26 de setembro.

A última partida de Jucilei pelo São Paulo foi em 21 de abril, na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no confronto de volta da final do Campeonato Paulista, em Itaquera. Com contrato até 2021, ele ainda não tem data para reestrear. Certo é que ele ficará de fora do duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida na capital baiana, Fernando Diniz também não contará com Daniel Alves, convocado para a seleção brasileira que disputa amistosos nesta semana contra Senegal e Nigéria, em Cingapura. Com isso, o meia Igor Gomes poderá voltar a ser titular do São Paulo após quase cinco meses.

A última vez que Igor Gomes iniciou um confronto pelo time tricolor foi em 22 de maio, quando o São Paulo perdeu por 1 a 0 justamente para o Bahia, no Morumbi, pela Copa do Brasil. No último sábado, no Pacaembu, ele entrou no decorrer do duelo contra o Fortaleza e marcou o gol que assegurou a vitória por 2 a 1. Quem também pode surgir entre os relacionados para o jogo em Salvador é o atacante Alexandre Pato, recuperado de um estiramento na coxa direita.

O São Paulo ocupa a quinta posição do Brasileirão, com 39 pontos, três atrás do Corinthians, quarto colocado, que será rival do time comandado por Diniz no clássico do próximo domingo, no Morumbi, pela 25ª rodada do torneio nacional.