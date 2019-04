Após quase quatro meses, Jorge Sampaoli abre treino do Santos no CT Rei Pelé

O técnico argentino Jorge Sampaoli "amoleceu" as suas regras nesta segunda-feira. Pela primeira vez após quase quatro meses, permitiu que os jornalistas acompanhassem o treinamento do Santos, no CT Rei Pelé, de forma integral. Isso não acontecia desde os trabalhos de pré-temporada, em janeiro, quando o comandante ainda iniciava a preparação do time para a temporada de 2019 e não era tão rigoroso.

Desde que começaram as competições - Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana -, Sampaoli passou a fechar todas as suas atividades, seja no CT Rei Pelé ou fora de Santos, logo após o registro apenas do aquecimento dos jogadores.

Nesta segunda-feira, no primeiro treinamento após a vitória na estreia do Campeonato Brasileiro sobre o Grêmio, em Porto Alegre, os titulares no domingo ficaram na academia realizando trabalho regenerativo. Quem foi a campo, em uma atividade de duas horas de duração, foi dividido por Sampaoli e seus auxiliares em três grupos: zagueiros, volantes e meias/atacantes. Cada setor trabalhou de forma específica as suas funções.

Em uma parte do campo, os jogadores trabalharam lançamentos e troca de passes em espaço reduzido e, na outra, o aprimoramento de jogadas de ataque com variações de lados, investidas em contra-ataques, com três homens de frente partindo em direção ao gol contra apenas dois marcadores, e lances de um contra um. Atletas como os atacantes Rodrygo e Derlis González e o meia Cueva, reservas em Porto Alegre, participaram desta atividade.

O goleiro Vanderlei foi o único titular da vitória sobre o Grêmio que foi a campo. Ele treinou com o preparador Arzul ao lado de João Paulo e John, enquanto que Everson foi chamado para defender o gol na atividade dos atacantes. Para encerrar a atividade, os jogadores ainda tiveram que dar tiros de corrida, de ida e volta, pela extensão do gramado três vezes.

O Santos iniciou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Fluminense, nesta quinta, às 19h15, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela segunda rodada do Brasileirão. Expulso em Porto Alegre, Derlis González será o desfalque.