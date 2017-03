Após polêmica que adiou 'clássico do YouTube', Atlético-PR vence Coritiba

Depois de uma polêmica que acabou provocando o adiamento do clássico marcado para acontecer inicialmente no último dia 19 de fevereiro, o Atlético-PR venceu o Coritiba por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada, no confronto remarcado válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense.

Naquele dia 19, o Atletiba foi cancelado poucas horas antes da partida após um impasse envolvendo a transmissão do clássico, que foi liberada pelos dois clubes para ser transmitida via internet, ao vivo, pelo YouTube. A iniciativa foi tomada em comum entre as diretorias, que estavam insatisfeitas com o valor pago pela TV Globo para as partidas do Estadual.

A Globo acertou com todos os demais clubes da competição estadual e também com a Federação Paranaense de Futebol (FPF), mas não com Atlético-PR ou Coritiba. Assim, a emissora não teria direito de transmitir o clássico que ocorreria no último dia 29. E, para que o jogo fosse transmitido em vídeo, os dois clubes acertaram a transmissão via YouTube.

Entretanto, essa transmissão acabou sendo proibida porque a FPF alegou que os profissionais do Youtube não haviam se credenciado para trabalhar no jogo até quinta-feira, como determina o regulamento da competição. E, como forma de protesto, os dois clubes decidiram não jogar.

Agora, porém, o duelo foi finalmente realizado e teve o Atlético-PR conquistando apenas a sua primeira vitória neste Estadual. Vitória transmitida ao vivo apenas pelo YouTube e também pela rede social Facebook. E o time rubro-negro desencantou na competição mesmo levando a campo um time misto, que não teve nem o técnico Paulo Autuori comandando a equipe do banco de reservas.

Mais preocupado com a Copa Libertadores, o Atlético-PR foi dirigido pelo auxiliar técnico Bruno Pivetti, que viu o seu time abrir o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Após roubar uma bola pela esquerda, João Pedro cruzou de perto da linha de fundo para Luis Henrique, mas a zaga afastou. No rebote, Crysan bateu colocado de primeira de fora da área no canto esquerdo baixo do goleiro Wilson.

Já o segundo gol saiu aos 42 minutos da etapa final. Após sobra de uma bola que espirrou na barreira após cobrança de falta, Douglas Coutinho finalizou cruzado e Wilson defendeu apenas parcialmente, antes de Luis Henrique empurrar para as redes depois do rebote.

O clássico remarcado para esta quarta-feira contou com um público de 18.608 torcedores, sendo que o triunfo levou o Atlético ao oitavo lugar do Paranaense, com seis pontos, enquanto o Coritiba vem logo à frente, em sétimo, com sete. O Paraná, com 12 pontos, é o líder isolado.

Veja Também

Comentários