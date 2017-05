Após polêmica, Fluminense critica presidente da Comissão de Arbitragem da Ferj

O Fluminense divulgou, nesta segunda-feira, uma nota no site oficial do clube na qual critica a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães no Fla-Flu deste domingo que decidiu o Campeonato Carioca, vencido pelo Flamengo, por 2 a 1. A diretoria do clube promete contestar a escalação do árbitro em jogos do time no futuro.

O texto também fez menção ao comentário do presidente da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Jorge Rabello, que classificou como excelente a performance do juiz da partida, disputada no Maracanã, atacando a sua declaração.

O clube fez questão de legitimar a conquista do rival, mas deixou claro o descontentamento com o lance que originou o gol de Guerrero para o Flamengo. Para o Fluminense, teria havido falta do zagueiro Réver na disputa com Henrique que motivou a sobra de bola para o peruano marcar. Os dirigentes também questionaram gestos do árbitro logo após o gol, interpretados por alguns torcedores como uma comemoração.

"A constatação não invalida a gravidade do erro cometido pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães no lance que originou o gol de empate do adversário, inclusive com gestos infelizes. A falta foi clara. Contestá-la é agredir o bom senso e ir contra a imagem de uma jogada cristalina, exposta nos mais diversos ângulos pelas câmeras de TV. O erro em lance capital, que eventualmente pode ter alterado o resultado de um campeonato, não autoriza a que se entenda como excelente o desempenho de árbitro algum", afirmou o clube na nota oficial.

O elenco do Fluminense voltou aos treinamentos nesta segunda-feira no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os titulares fizeram exercícios regenerativos e os demais participaram de atividades no gramado.

Nesta quarta-feira, a equipe enfrentará o Liverpool, do Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo entre os times, no Maracanã, em 5 de abril, o time brasileiro venceu por 2 a 0. Para se classificar, o Fluminense pode até perder por 1 a 0 ou por dois gols de diferença, desde que também marque na casa do adversário.

