Após perder Vinicius Junior, Real Madrid confirma lesões de Carvajal e Vázquez

Em meio a um momento altamente turbulento, provocado pela sequência de duas derrotas para o Barcelona e a eliminação sofrida diante do Ajax na Liga dos Campeões, o Real Madrid continua acumulando problemas. Depois de perder Vinicius Junior, que deve desfalcar o time por um tempo estimado de dois meses após romper os ligamentos do seu tornozelo direito, o clube confirmou nesta quinta-feira que o meia Lucas Vázquez e o lateral-direito Dani Carvajal sofreram lesões musculares e são outras baixas confirmadas da equipe.

Por meio de dois curtos comunicados, o departamento médico do Real informou que exames realizados nesta quinta constataram que Vázquez sofreu "uma lesão de grau 1 na zona esquiotibial da coxa esquerda" e que Carvajal teve "uma ruptura de grau 2 no reto anterior da coxa direita".

Conforme de costume ao revelar a gravidade da lesão dos seus jogadores, o clube madrilenho não estabeleceu um tempo previsto de recuperação para os dois atletas e apenas se limitou a dizer que a disponibilidade dos mesmos para as partidas da equipe comandada pelo técnico Santiago Solari está "pendente de evolução".

Na última quarta-feira, o departamento médico do Real já havia anunciado que o brasileiro Vinicius Junior rompeu os ligamentos da "articulação tibiofibular" do seu tornozelo direito. O atacante se lesionou durante a derrota por 4 a 1 para o Ajax, sofrida na terça-feira, na Espanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Para completar os problemas do Real com jogadores machucados, o galês Gareth Bale sofreu uma torção no tornozelo direito na partida contra o Ajax e nesta quinta-feira não trabalhou no campo com o restante do elenco merengue. Ele realizou uma atividade no interior das instalações do CT do clube, assim como ocorreu com o goleiro Keylor Navas e com o lateral-esquerdo Sergio Reguilón.

Em compensação, o meio-campista Marcos Llorente voltou a pisar no gramado um mês depois de ter se lesionado no confronto de ida das semifinais da Copa do Rei, contra o Barcelona, no Camp Nou. Naquela ocasião, ele ajudou o Real a conquistar um empate por 1 a 1, mas a equipe acabou sendo derrotada por 3 a 0 na partida de volta do mata-mata, realizada na semana passada, no Santiago Bernabéu.

O treinamento desta quinta-feira serviu como preparação do Real para o jogo contra o Valladolid, no domingo, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O time de Madri ocupa apenas a terceira posição da tabela de classificação, 12 pontos atrás do líder Barça, e está a cinco de distância do Atlético de Madrid, segundo colocado.