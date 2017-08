Após perder Neymar, Barcelona anuncia atacante Dembélé por 105 milhões de euros

O Barcelona anunciou oficialmente nesta sexta-feira que chegou a um acordo com o Borussia Dortmund pela contratação do atacante Ousmane Dembélé. O clube confirmou que o jogador francês será adquirido por 105 milhões de euros (cerca de R$ 388,9 milhões) e assinará um contrato de cinco temporadas com o time espanhol.

O clube também confirmou que, além desta alta cifra, o acordo prevê o pagamento de outros bônus variáveis que podem fazer a transação chegar a 147 milhões de euros (aproximadamente R% 544,5 milhões). E apenas pelos 105 milhões de euros o atleta se tornou protagonista da segunda aquisição mais cara da história do futebol, pois por este mesmo montante o Manchester United tirou o francês Paul Pogba da Juventus.

Além do alto valor desembolsado pelo atleta, que chega para preencher o espaço aberto por Neymar, novo reforço do Paris Saint-Germain e justamente a contratação recorde da história do futebol, o Barça revelou que a cláusula de rescisão contratual do compromisso será de incríveis 400 milhões de euros (cerca de R$ 1,4 bilhão).

O clube catalão estabeleceu esta expressiva cifra como condição para eventual rompimento do acordo no futuro depois de ver o PSG pagar os 222 milhões de euros (algo em torno de R$ 821 milhões na cotação do dia de acerto) de multa contratual para contar com o atacante brasileiro, fato que tornou o negócio uma transação recorde.

O Barça também confirmou que Dembélé chegará ao seu novo time neste domingo e na segunda-feira será submetido aos exames médicos antes de assinar o contrato, sendo que no mesmo dia ele vai ser oficialmente apresentado como reforço.

QUALIDADES EXALTADAS - Ao anunciar a contratação do atacante de apenas 20 anos de idade, completados em maio passado, o Barcelona também enumerou as qualidades do mesmo e o qualificou como "um dos melhores jogadores jovens do mundo". O clube destacou que o francês "se destaca pela sua grande velocidade, desequilíbrio e polivalência e chega ao Barcelona depois de ter mostrado sua grande qualidade tanto no Rennes (seu primeiro time profissional) como no Borussia Dortmund".

Ao enfatizar a habilidade do seu novo reforço, o Barça ainda lembrou que Dembélé foi o jogador com maior número de dribles registrados na última edição do Campeonato Alemão, com 103 ao total, assim como exaltou outros números do francês na temporada passada. Neste ciclo 2016/2017 do futebol europeu, a jovem promessa marcou dez gols em 49 jogos e foi o terceiro atleta com mais assistências ao dar 20 passes que resultaram em bolas na rede em todas as competições que disputou.

"Sem dúvida, um jogador decisivo e con um talento inato que o torna um dos melhores jogadores do continente", ressaltou o Barça ao final do comunicado em que oficializou a contratação, que fez o atual elenco do time catalão passar a contar agora com três jogadores franceses - os outros são Samuel Umtiti e Lucas Digne.

A contratação de Dembélé também foi confirmada 12 dias depois de o Barça anunciar a contratação do volante brasileiro Paulinho, que estava no chinês Guangzhou Evergrande e foi adquirido por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 150,7 milhões no dia de sua aquisição). O jogador da seleção comandada por Tite teve uma multa rescisória de contrato estipulada em 120 milhões de euros (cerca de R$ 452 milhões).

Veja Também

Comentários