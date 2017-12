Após perder Jair Ventura, Botafogo celebra 73º aniversário do ídolo Jairzinho

Depois de ter confirmado na última sexta-feira que o técnico Jair Ventura pediu demissão do cargo após não aceitar a proposta de renovação do seu contrato feita pela diretoria do clube, o Botafogo comemorou nesta segunda-feira de Natal o aniversário de 73 anos do ídolo Jairzinho, pai do agora ex-treinador alvinegro, que está apenas dependendo do pagamento de uma multa rescisória para ser oficializado como novo comandante do Santos.

"Hoje é aniversário do nosso ídolo Jairzinho, o Furacão de 70, o único jogador a marcar gols em todas as partidas em uma edição de Copa do Mundo! Parabéns!", escreveu o Botafogo em sua página na rede social Twitter, ao se referir ao ex-atacante do time botafoguense e da seleção brasileira, pela qual brilhou como artilheiro da campanha do tricampeonato mundial na Copa de 1970, no México.

Nascido em 25 de dezembro de 1944, Jairzinho comemora 73 anos justamente no momento em que o seu filho está prestes a encarar um novo desafio na carreira após quase uma década de serviços prestados ao Botafogo. Ele qual estava no clube desde 2008, quando iniciou a sua trajetória no time como preparador físico. Depois, foi promovido a auxiliar de Ney Franco e também dirigiu a equipe sub-20 alvinegra, antes de ser finalmente efetivado como treinador do time principal em agosto de 2016.

No último final de semana, o novo presidente do Santos, José Carlos Peres, admitiu a possibilidade de o clube ceder jogadores ao Botafogo como moeda de troca para pagar a multa de rescisão contratual de Jair Ventura, que é de cerca de R$ 800 mil, para oficializar a chegada do técnico para a temporada de 2018.

O treinador já acertou verbalmente com o Santos a sua ida para o time da Vila Belmiro e, no último sábado, o Botafogo confirmou oficialmente que efetivou o auxiliar Felipe Conceição como o seu novo técnico.