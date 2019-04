Após passar pelo qualifying, Bia Haddad perde na estreia em Monterrey

Beatriz Haddad Maia caiu na primeira rodada da chave principal do Torneio de Monterrey. Após "furar" o qualifying com três vitórias, a brasileiro foi eliminada nesta terça-feira ao perder para a francesa Kristina Mladenovic, a 66ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/6 (7/5), em 2 horas e 32 minutos.

Bia Haddad e Mladenovic haviam se encontrado no ano passado em outro evento mexicano, em Acapulco, e o resultado havia sido o mesmo, com triunfo da francesa em três sets. Agora, então, a número 66 do mundo se classificou às oitavas de final em Monterrey, fase em que terá pela frente a húngara Greta Arn.

Tenista número 1 do Brasil, Bia Haddad, que ocupa a 176ª colocação no ranking, fez um duelo equilibrado com Mladenovic. No primeiro set, as tenistas trocaram quebras de serviço no quarto e quinto games, mas a francesa largou na frente, pois converteu break point no nono game, fechando a parcial na sequência, em 6/4.

O revés não abalou Bia Haddad. Dominante, se safou nas duas vezes em que esteve ameaçada, conseguiu quebras de saque no quarto e sexto games, igualando o jogo ao triunfar na parcial por 6/1.

Embalada, Bia Haddad esteve muito perto de vencer o duelo de virada, mas falhou no momento decisivo do terceiro set. Depois de conseguir quebra de saque no quinto game e abrir 4/2, chegou a sacar para fechar o jogo, mas perdeu o serviço. E acabou sendo batida no tie-break pela tenista da França.

Em outros jogos disputados nesta terça-feira em Monterrey, a eslovena Dalila Jakupovic, a casaque Zarina Diyas e a norte-americana Sachia Vickery triunfaram, avançando para a segunda rodada do evento mexicano.