Após pandemia, Jefferson Paulino prevê Guarani forte no Paulista: 'Base definida'

Goleiro do Guarani, Jefferson Paulino - (Foto: David Oliveira / Guarani FC)

Apesar da reformulação imposta ao elenco durante a pandemia do novo coronavírus, Jefferson Paulino vê o Guarani bem fortalecido para voos maiores no Campeonato Paulista. Prestes a reestrear na competição, o goleiro adota confiança na classificação do time de Campinas às quartas de final e também no sucesso no mata-mata.

"A nossa equipe teve algumas saídas e algumas chegadas também. O nosso time tem uma base. Os jogadores chegam para somar. A gente fica muito feliz. Nós temos uma base muito bem definida e um padrão de jogo muito bem definido. Isso dá uma tranquilidade um pouco maior para os jogadores que chegam", pontuou o camisa 12, em coletiva de imprensa.

"Já bem habituados, é mais fácil de entender tudo aquilo que vínhamos fazendo desde o ano passado. Então a gente está muito feliz com a chegada desses jogadores e muito feliz também pelo retorno do Todinho. Nos damos muito bem. Quem só ganha é o Guarani", acrescentou.

Questionado sobre a possibilidade de "entregar" a partida para o Botafogo-SP, próximo adversário e que luta contra a zona de rebaixamento ao lado da rival Ponte Preta, Paulino descartou o "corpo mole" e garantiu foco na classificação.

"Nós fizemos um Campeonato Paulista muito seguro, dentro dos nossos objetivos e tudo aquilo que traçamos. O Guarani pensa única e exclusivamente nele. O Guarani não se preocupa com os adversários que estão abaixo. A gente precisa de pontos para classificar o nosso time. O torneio não se resume em duas partidas", alertou Jefferson.

"O Guarani foca simplesmente nos seus objetivos e em tudo que precisamos fazer para classificar e continuar bem na competição. Precisamos também ser muito responsáveis com nós mesmos. Trabalhamos muito duro e trabalhamos muito firme. Em nenhum momento, passa na cabeça de ninguém dentro do Guarani que temos que perder jogo para favorecer adversários algum", completou.