Após oportunidade na seleção, Arthur renova com o Grêmio até 2021

Um dos destaques deste Campeonato Brasileiro, o volante Arthur acertou sua permanência no Grêmio por mais quatro temporadas. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube gaúcho anunciou a renovação contratual do jogador de 21 anos até dezembro de 2021.

"Hoje é um dia muito especial, queria agradecer a todos que fizeram parte deste sonho que estou realizando. Renovei com nosso Grêmio até 2021. Obrigado a todos os torcedores, todos os profissionais que me ajudaram. Estou muito feliz aqui na minha casa", declarou o jogador ao site do clube.

Natural de Goiânia, Arthur começou na base do Goiás mas chegou ainda adolescente para atuar nos times inferiores do Grêmio. O jogador acumulou passagens pelas seleções de base até ganhar uma chance como profissional em 2015, aos 18 anos, ainda sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

Mas foi somente na atual temporada que Arthur se estabeleceu como titular do Grêmio, aproveitando as oportunidades que surgiram com as frequentes lesões de Maicon. Rapidamente, o volante mostrou serviço, conquistou a confiança de Renato Gaúcho e se tornou um dos destaques da equipe.

A fase de Arthur é tão boa que o jogador recebeu sua primeira oportunidade na seleção brasileira ao ser convocado pelo técnico Tite para as partidas contra Bolívia e Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, mas ficou no banco em ambas.