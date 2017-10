Após novo tropeço, Cuca deixa o comando do Palmeiras

A diretoria do Palmeiras anunciou no início da tarde desta sexta-feira que Cuca não seguirá comandando a equipe neste Brasileirão. Em nota, o clube informou que o técnico deixa o time em "comum acordo" com os dirigentes. Cuca tinha contrato até o fim do próximo ano.

As duas partes decidiram pelo fim do vínculo após o empate com o Bahia por 2 a 2, na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, em rodada do Brasileirão. O resultado teve sabor de derrota para os mandantes porque abriram 2 a 0, mas cederam a igualdade no placar. O Palmeiras já vinha de derrota para o Santos.

"Cuca não é mais treinador do Palmeiras. Ficou decidido, em comum acordo, pelo encerramento deste ciclo do profissional no Verdão. O auxiliar Alberto Valentim assumirá o comando técnico da equipe", anunciou o clube, em nota. Cuca fará um pronunciamento ainda na tarde desta sexta sobre sua saída do time.

O clube ainda não definiu o nome do substituto de Cuca. Mano Menezes é um dos favoritos da diretoria. O presidente Maurício Galiotte vai se pronunciar sobre o comando técnico da equipe na manhã de sábado. Neste domingo, contra o lanterna Atlético-GO, o Palmeiras será comandado por Alberto Valentim, em Goiânia.

Campeão brasileiro em 2016 à frente do Palmeiras, Cuca deixara o clube no fim do ano passado para tratar de "assuntos particulares". Mas acabou voltando em maio deste ano, após breve passagem de Eduardo Baptista pelo comando do time. Desde então, Cuca liderou a equipe alviverde em 34 partidas, com 16 vitórias, 12 derrotas e seis empates.

O treinador voltou ao time em maio para liderar a equipe na Copa Libertadores, maior objetivo da diretoria neste ano. Sem sucesso, viu o Palmeiras ser eliminado nas oitavas de final. Na Copa do Brasil, a queda aconteceu nas quartas de final. E, no Brasileirão, o time é o quinto colocado, a 14 pontos de distância do líder e rival Corinthians.

Sem repetir nos gramados o mesmo sucesso de sua primeira passagem pelo clube, Cuca enfrentou dificuldades fora do campo. Na maior delas, protagonizou polêmica com Felipe Melo, um dos principais reforços da equipe para a temporada. O volante chegou a ser afastado e quase foi negociado, mas acabou sendo restabelecido e fez seu retorno justamente diante do Bahia, na quinta.

